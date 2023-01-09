В Швеции вернут гражданскую службу по призыву

Власти Швеции намерены в ближайшее время восстановить в стране обязательную гражданскую службу, сообщают местные СМИ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили премьер-министр Ульф Кристерссон, министр обороны Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

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"В четверг правительство поручит Агентству по чрезвычайным ситуациям (MBS) подготовить активацию гражданской службы в Швеции", — сказал Кристерссон (цитата по "Новой газете. Европа"). В свою очередь, MBS обязано представить программу реформы к 1 марта.

По словам членов правительства, на первом этапе планируется призвать граждан Швеции, ранее работавших в спасательных службах (это около 3 тысяч человек), их отправят на службу в муниципальные учреждения.

"Мы не знаем точно, на скольких из них может распространяться эта обязанность. Мы видим, что муниципальная служба гражданской обороны в настоящее время не соответствует требованиям повышенной готовности и, в конечном итоге, вооруженного нападения. Опыт Украины очевиден — когда речь идет о защите гражданского населения, на службы гражданской обороны оказывается очень сильное давление", — подчеркнул министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Подразумевается, что прошедшие гражданскую службу шведы будут привлечены к работе в экстренных службах, учреждениях здравоохранения и других сферах в случае войны или чрезвычайного положения. Прохождение такой службы перестало быть обязательным в 2008 году.

Военную службу по призыву в Швеции восстановили в 2017 году. Тогда пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо прямо называла одной из причин такого решения "российскую военную активность".