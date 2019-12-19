В Словакии судят мультимиллионера по делу об убийстве журналиста

Словацкий мультимиллионер Мариан Кочнер предстанет перед судом по обвинению в заказе убийства Яна Куцияка. Журналист был убит, готовя расследование о связях окружения премьера страны с итальянской мафией.

В Словакии в четверг, 19 декабря, начинается судебный процесс по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка. Прокуратура республики обвиняет словацкого бизнесмена и мультимиллионера Мариана Кочнера в заказе преступления после неудачной попытки вымогательства. Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым наряду с Кочнером, один из которых сотрудничал со следствием.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" приветствовала начало процесса, назвав его "положительным шагом для свободы прессы в Словакии". Вместе с тем правозащитники призвали власти страны полностью выяснить подоплеку убийства.

"Лишь когда это коррупционное болото будет осушено, журналистки и журналисты Словакии будут защищены от подобных преступлений", — подчеркнул исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr).

Расследование Куцияка о связях словацких политиков и итальянской мафии

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.

В сентябре 2018 года полиция арестовала четверых подозреваемых. В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста.

Словакия ухудшает позиции в рейтинге свободы прессы

Словакия в 2019 году занимает 35-ю строчку из 180 в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом "Репортерами без границ". С 2016 года республика опустилась на 23 позиции.