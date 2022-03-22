В США считают намеренными атаки России на гражданские объекты в Украине
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Пентагоне обвинили российскую сторону в военных преступлениях на украинской территории. Минобороны США заявило о подтверждении военных преступлений со стороны войск РФ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министерство обороны США исходит из того, что российские войска в ходе войны в Украине намеренно делают своими целями гражданские объекты.

"Мы по-прежнему видим произвольные атаки на мирное население и считаем, что во многих случаях они являются преднамеренными", — заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 21 марта. Подобные действия ведут к росту числа жертв среди мирных жителей, чему нет оправдания, добавил он.

Кроме того, в Пентагоне обвинили российскую сторону в военных преступлениях на украинской территории. "Мы определенно видим ясное подтверждение того, что российские силы совершают военные преступления, и мы поможем собрать доказательства этого", — указал представитель американского оборонного ведомства. По его словам, Минобороны Соединенных Штатов "внесет свой вклад" в расследование.

Ранее с подобными обвинениями в адрес РФ уже выступали президент США Джозеф Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, подчеркивая, однако, что речь идет об их личном мнении. А пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ранее заявила, что Госдепартамент изучает информацию о возможных военных преступлениях и передаст ее профильным международным организациям.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться