В Тбилиси проходит акция протеста из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Протестующие из-за возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией собрались у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом со ссылкой на "Интерфакс", "Дождь", а также издание Paper Kartuli сообщает Meduza.

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По оценкам журналистов, на акцию, которую ранее анонсировали оппозиционные партии Грузии, уже вышли около тысячи человек. В какой-то момент протестующие заняли проезжую часть проспекта Руставели и перекрыли движение, сообщало Paper Kartuli.

Участники акции заявили журналистам, что возобновление полетов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, 19 мая в аэропорту Тбилиси совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года. Сторонники грузинской оппозиции устроили в аэропорту акцию протеста.

Российская авиакомпания "Азимут" планирует летать в грузинскую столицу и обратно семь раз в неделю. C такой же частотой между Тбилиси и Москвой c 20 мая будет летать и грузинская авиакомпания Georgian Airlines, сообщает bbc.

Возобновление авиасообщения с Россией, для которой закрыто небо ЕС и США, вызывает опасения у прозападной части населения, которые, согласно опросам, в Грузии в абсолютном большинстве.