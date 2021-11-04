В Узбекистане заблокировали "Одноклассники", Facebook и Telegram. И сразу разблокировали
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Узбекские власти в среду вечером заблокировали несколько самых популярных социальных сетей — и тут же разблокировали их после того, как пресс-секретарь президента назвал эти действия односторонними и непродуманными.

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Как сообщило издание "Подробно.uz", в среду вечером узбекская Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат) заблокировала соцсети "Одноклассники", LinkedIn, Instagram и Facebook, видеохостинг YouTube, а также мессенджер Telegram.

Официально блокировка была названа "ограничением работы".

Почти сразу после этого пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Шерзод Асадов объявил, что блокировка будет немедленно снята.

"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", — написал Асадов в том же Telegram.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Узбекистана, "за непродуманные и несогласованные действия" уволен начальник Узкомназората Голибшер Зияев.

В то же время узбекские власти не снимают блокировку со Skype, Twitter, TikTok, российской соцсети Вконтакте и китайской соцсети Wechat — они, судя по сайту Узкомназората, были заблокированы 2 июля этого года.

Власти Узбекстана обосновывают блокировку требованиями принятого в 2019 году закона "О персональных данных", по которому иностранные интернет-ресурсы с этого года обязаны хранить данные граждан Узбекистана на территории страны. Заблокированные ресурсы отказываются переносить серверы и базы данных в Узбекистан. Аналогичный закон ранее был принят в России.

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BBC News Русская служба:

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