В Ватикане критикуют патриарха Кирилла
Foto: AFP/Scanpix

Отношения между Ватиканом и Русской православной церковью из-за нападения России на Украину "приобрели совершенно иной характер". Об этом заявил кардинал Курт Кох в интервью швейцарскому порталу kath.ch.

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Кох раскритиковал патриарха Кирилла и сказал: Если эта ужасная война получает еще и религиозную легитимацию, то "такое поведение должно потрясти каждое экуменическое сердце".

Кох подтвердил отказ папы римского Франциска от встречи с главой РПЦ в июне. Кардинал рад отмене этого мероприятия, так как оно могло привести к недопониманиям. Одновременно Кох выступил за продолжение диалога.

Ранее Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Seraрассказал о разговоре 16 марта с патриархом Кириллом. По его словам, беседа велась по Zoom и длилась около 40 минут. Франциск сказал, что первые 20 минут Кирилл с бумагой в руках зачитывал ему "все причины, оправдывающие вторжение" России в Украину.

"Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить борьбу. Патриарх не может превратиться в путинского алтарника", - указал Франциск.

В РПЦ позднее сказали, что Ватикан избрал "некорректную тональность для передачи содержания этого разговора".

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