Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса Covid-19 показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник.

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"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11 636 вирусных частиц) показал среднюю эффективность в 70% (случаев - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Проводились испытания двух режимов дозирования вакцины, которые показали разные результаты, повлиявшие на оценку эффективности препарата.

В первом случае доброволец получал одну дозировку (с концентрацией 2 741). Сначала испытуемым ввели половину дозы и примерно через месяц целую дозу. Такой режим дозирования показал эффективность вакцины на 90%. Другая дозировка (с концентрацией 8 895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком приблизительно в один месяц.

Вакцина показывает защиту от Covid-19 через 14 суток или более после получения двух доз. Компания также заявляет, что препарат AZD1222 хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования.

По словам профессора Эндрю Полларда, результаты исследования показали, что "у нас есть эффективная вакцина, которая спасет множество жизней". "Мы обнаружили, что один из наших режимов дозирования может быть эффективен примерно на 90%", - подчеркнул он.

Согласно пресс-релизу компании, клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. В общей сложности компания рассчитывает привлечь к участию в исследованиях до 60 тыс. участников по всему миру.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против Covid-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

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Интерфакс

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Интерфакс

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