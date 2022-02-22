Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, Ротенберга и Тимченко

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и ряда граждан, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Их активы будут заморожены. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.

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Санкции введены в ответ на признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Из числа банков под санкции попали Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития" и Генбанк.

Премьер Джонсон, объявляя о введении санкций, заявил, что они являются "первой волной", и пообещал усилить давление на Россию в случае вторжения на Украину.

Днем ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что 22 февраля Лондон объявит о новых антироссийских санкциях, связанных с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Она назвала признание республик "нарушением международного права и атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины". Трасс добавила, что Лондон будет "координировать ответ" на заявление России вместе с другими союзниками.

Ранее о намерении ввести санкции против России заявили глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на внеочередной неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил включение "Северного потока — 2" в пакет антироссийских санкций, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода.

Власти Германии предупреждали, что в случае введения новых санкций ЕС против России, они могут коснуться и "Северного потока-2". Сейчас кацлер Германии заявил, что "последние действия России" "зашли слишком далеко" и в такой ситуации проект не может быть одобрен.