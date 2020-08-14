ВИДЕО: Светлана Тихановская выступила с обращением и призвала выйти на митинги

Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Это первое ее публичное выступление с тех пор, как она покинула страну после выборов.

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Тихановская призвала власти прекратить насилие, а соотечественников — выступить с мирными протестами 15 и 16 августа. Для этого мэры городов должны организовать возможность для мирных акций.

Она поблагодарила тех силовиков, которые не выполняют преступные приказы и не бьют сограждан.

Всех, кто голосовал за нее, она призвала подписаться за это, чтобы было документальное подтверждение, что она действительно выиграла выборы, а результаты сфальсифицированы.