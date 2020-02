ВОЗ объявила максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса

Коронавирус 2019-nCoV может распространиться в большинстве, если не во всех странах мира, заявил в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмейер. Несколько стран мира в пятницу объявили о первых зараженных, а папа римский Франциск работает из дома из-за легкого недомогания.

Глава ВОЗ д-р Тедрос Гебреисус также подчеркнул, что страх и дезинформация являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.

Случаи заражения коронавивирусом отмечены уже в более чем 50 странах. Среди этих стран — Исландия, Белоруссия, Мексика, Нидерланды и Новая Зеландия, в которых случаи заражения отмечены недавно.

По последним данным, в мире заражено этим вирусом более 80 тыс. человек. Примерно 2,8 тыс. человек скончалось, подавляющее большинство из них — в китайской провинции Хубэй.

По меньшей мере 210 человек умерли в Иране. Об этом Би-би-си сообщили источники в системе здравоохранения страны. Большинство погибших были жителями Тегерана и города Кум. Официальные данные намного ниже: министр здравоохранения Ирана сообщил в пятницу лишь о 34 умерших.

"Вспышка растет. Мы уже довольно давно давно предупреждаем о сценарии, при котором коронавирус достигнет большинства, если не всех стран мира", — заявил в пятницу представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.

По подсчетам агентства Рейтер, ущерб мировой экономике от коронавируса составил пять триллионов долларов. Всего в мире умерли от заболевания 2 867 человек.

Covid-19 распространился по всем мировым континентам, кроме Антарктиды.

В пятницу о первых случаях заражения на своей территории объявили Нигерия и Новая Зеландия.

Нигерия стала первой страной к югу от пустыни Сахара, в которой зарегистрировали заражение. Вирус обнаружили у итальянца, прилетевшего в Лагос из Милана. По словам министра здравоохранения Акинолы Абайоми, пациент в стабильном состоянии, симптомы вируса проявляются в легкой форме.

По словам Абайоми, правительство намерено разыскать всех, с кем контактировал больной.

Первому заболевшему в Новой Зеландии за 60. Имя, пол и национальность этого человека не называются. Известно, что инфицированный прилетел из Ирана и сейчас находится на карантине в больнице города Окленд.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга самоизолировался на две недели, вернувшись из поездки в Китай, где он встретился с Си Цзиньпином. Баттулга стал первым главой государства, посетившим Китай после начала вспышки Covid-19.

Китайские власти сообщают о 327 новых больных. Это самое низкое за последний месяц число заразившихся в течение суток.

Южная Корея остается второй по количеству заболевших страной после Китая. В пятницу число зараженных в этой стране выросло на 315 — до 2337.

