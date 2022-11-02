Возобновлен экспорт зерна из портов Украины (ОБНОВЛЕНО)

Как сообщает агентство Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз сельскохозяйственной продукции по гуманитарному коридору из портов Украины возобновился сегодня с полудня по московскому времени. Это подтвердили и в Минобороны РФ.

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По словам Эрдогана, о возобновлении движения судов в рамках "зерновой сделки" министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что при посредничестве ООН и Турции получили от Украины письменные гарантии о том, что гуманитарный коридор не будет использоваться для ведения боевых действий. "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", — заявили в Минобороны РФ.

Ранее министр инфраструктуры Украины и представитель ООН в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ) по реализации соглашения Амир Абдулла сообщали, что планируют продолжить реализацию "зерновой сделки" завтра, 3 ноября.

29 октября Минобороны РФ сообщило о временном выходе российской стороны из зерновой сделки, которая была заключена летом при посредничестве Турции и ООН. Причиной ведомство назвало атаку беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, в которой обвинило Украину.

1 ноября представители Украины, Турции и ООН договорились на один день приостановить движение судов по гуманитарному коридору. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что суда под турецким флагом продолжат вывозить сельхозпродукцию из украинских портов.

Соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции из портов Украины через коридор в Черном море действует 120 дней, то есть до 19 ноября. В документе предусмотрено автоматическое продление, если ни одна из подписавших его сторон не выступит против этого.