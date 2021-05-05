Возросло число жертв обрушения метромоста в Мехико

В результате крушения метромоста в Мехико, по последним данным, погибли 25 человек, сообщает в среду прокуратура мексиканской столицы у себя в Twitter.

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Надзорное ведомство опубликовало список жертв трагедии. В числе погибших — мальчик 13 лет. Большинство жертв ЧП — мужчины. Прокуратура Мехико также объявила, что тела всех погибших были опознаны и переданы родственникам.

Ранее мэр Мехико заявила о гибели 15 человек при крушении метромоста в городе. Позднее число жертв трагедии увеличилось до 23 человек.

Метромост, расположенный над проезжей частью проспекта, частично обрушился на машины 4 мая неподалеку от станции Olivos. В момент обрушения по мосту проходил поезд, он расцепился, часть вагонов тоже упала или повисла. Спасательную операцию и разбор завалов ненадолго прерывали из-за увеличения риска новых обрушений.