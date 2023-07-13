WSJ: 13 высокопоставленных российских военных были задержаны после мятежа Пригожина

Спустя несколько часов после начала июньского мятежа ЧВК "Вагнер" российские силовики задержали 13 высокопоставленных офицеров армии РФ, пишет The Wall Steet Journal со ссылкой на осведомленные источники. Еще 15 военнослужащих, утверждает издание, были отстранены от занимаемых должностей.

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"Задержания предназначены для очистки рядов тех, кому, как считается, больше нельзя доверять", — сказал один из собеседников WSJ. Журналисты подчеркивают, что некоторых задержанных офицеров впоследствии отпустили.

Среди тех, кто по-прежнему содержится под стражей, издание называет экс-командующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина — о его задержании ранее писали Financial Times и The Moscow Times, другие СМИ сообщали о том, что генерала лишь вызывали на допросы. Журналисты утверждают, что Суровикин сейчас находится в Москве, его допрашивают. Собеседники WSJ подтверждают опубликованную ранее другими изданиями информацию, что генерал знал о готовящемся мятеже, но не принимал в нем участия.

Также, по данным WSJ, задержаны генерал-полковник Михаил Мизинцев, который занимал пост замминистра обороны, но весной присоединился к ЧВК "Вагнер". Заместителя Суровикина генерал-полковника Андрея Юдина и замначальника военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева помещали под стражу, но впоследствии отпустили, рассказывают источники газеты. При этом их отстранили от службы, перемещения военных ограничили, а они сами находятся под наблюдением.

Журналисты также заметили, что на публике перестал появляться замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который общался в Пригожиным в Ростове-на-Дону во время бунта. Издание "Агентство" писало, что 3 июля он пропустил совещание с главой ведомства Сергеем Шойгу, хотя посещал предыдущие.