YouTube удалил каналы телеведущего Владимира Соловьева
Foto: Kadrs no video

Видеохостинга YouTube удалил канал российского телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

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Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля ее руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьев, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Примечательно, что решение YouTube прокомментировали уже многие российские оппозиционеры, в том числе и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

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