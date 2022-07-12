Юрия Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о "гей-пропаганде"

Суд в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей (2 тысячи евро) по административной статье о "гей-пропаганде". Решение суда не опубликовано, однако, как сообщил правозащитник Павел Чиков, Дудь получил штраф за интервью с акционистом Федором Павловым-Андреевичем.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая регулярно направляет в госорганы жалобы на публикации в сети, также утверждает, что Дудя оштрафовали за "видеоинтервью с открытым геем-акционистом Ф.Павловым-Андреевичем".

По ее словам, в качестве доказательств правонарушения в суде были представлены результаты лингвистической экспертизы. Мизулина не уточнила, что именно было сочтено правоохранительными органами "гей-пропагандой".

Сам Юрий Дудь пока не комментировал судебное решение. По словам Мизулиной, на заседании он не присутствовал.

Интервью с Павловым-Андреевичем было опубликовано в апреле 2021 года, с тех пор оно собрало 3,8 млн просмотров.

В описании записи на YouTube стоит пометка 18+.

Художник Федор Павлов-Андреевич до того, как стать акционистом, много лет работал телеведущим и редактировал журнал для подростков "Молоток". В интервью в частности обсуждается, как близкие художника восприняли новость о его гомосексуальности, много ли геев в русской политике и "почему геев в России так сильно кошмарят".

В Госдуме ранее предложили расширить закон о "гей-пропаганде", чтобы он касался не только детей. Спикер Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что с выходом из Совета Европы "попытки навязать обществу чуждые ценности провалились", и предложил полностью запретить "пропаганду нетрадиционных ценностей".

На его заявление отреагировал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, который предложил "в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории". По словам Хинштейна, законопроект может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию.

Дудя уже штрафовали из-за интервью на его канале. В октябре 2021 года его признали виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Административное дело против блогера тогда возбудили как раз по жалобе Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические экспертизы выявили пропаганду запрещенных веществ в двух интервью Дудя — с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Была ли Екатерина Мизулина автором жалобы в этот раз, пока неясно.