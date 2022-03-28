За что в России запретили Meta и можно ли пользоваться Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы опубликовал решение по делу о запрете деятельности компании Meta в России. Meta принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp. В решении суда объясняются причины запрета. Главная претензия касается постов в соцсетях о войне в Украине, но суд также напомнил, что Meta долгое время игнорировала требования российских властей.

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21 марта по требованию Генеральной прокуратуры суд запретил в России деятельность американской корпорации Meta. Это решение распространяется на две соцсети компании — Facebook и Instagram. WhatsApp эти меры не коснулись, так как, по мнению суда, в мессенджере невозможно публично распространять информацию.

Суд решил, что Meta под видом коммерческой деятельности распространяет на территории России экстремистские материалы с призывами к насильственным действиям в отношении россиян, нарушает их права и угрожает конституционному строю России.

Основные претензии прокуратуры, Роскомнадзора и суда к Meta касаются публикаций в соцсетях о войне в Украине и санкций компании в отношении российских СМИ, объявленных с 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины.

В материалах суда утверждается следующее:

В Facebook и Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к убийству граждан России и другим насильственным действиям (в связи со спецоперацией России "по защите Донецкой и Луганской народных республик"). Суд ссылается на несколько публикаций, например, на пост с фразой "Россия вторая армия по фашизму" и на публикацию политолога Кирилла Рогова со ссылкой на заявление проекта Роскомсвобода о том, что санкции иностранных IT-компаний против обычных пользователей помогают цензуре.

Meta тиражирует публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции, о действиях российских военнослужащих и материалы с призывами к участию на территории России в несогласованных массовых акциях и массовых беспорядках.

Meta ограничивает доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории ЕС и Великобритании (компания объявила об этом в конце февраля).

Meta дискриминирует российские СМИ — издания "Газета.ру", "Лента.ру", "Звезда". В день вторжения России в Украину Facebook стал маркировать материалы телеканала "Звезда", РИА "Новости", "Ленты.ру" и "Газеты.ру" как недостоверные.

Суд акцентировал внимание на том, что Meta долгое время игнорировала требования российских властей. В частности, в решении упоминается пост 2016 года в Instagram с аннотацией книги Mein Kampf. Ее распространение в России запрещено. Роскомнадзор требовал удалить этот пост. В решении суда сказано, что такие публикации появляются в соцсетях "вопреки запрету использования в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".



11 марта Генпрокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Это стало реакцией на решение Meta о временных изменениях в политике компании о разжигании ненависти в соцсетях. Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных на фоне вторжения России в Украину.

После заявления Генпрокураторы представитель Facebook Ник Клегг уточнил, что новая политика будет применяться только в Украине. "Мы не враждуем с россиянами. Мы не потерпим русофобии, любой дискриминации или жестокости в отношении россиян на нашей платформе", — сказала Клегг.

Теперь у Meta есть месяц на обжалование решения.

Что грозит пользователям Facebook и Instagram?

Пользоваться продуктами компании Meta не запрещено, уточняют юристы. Но пока сложно сказать, как будет применяться судебное решение.

Прокуратура заявляла в суде, что ответственность "только за пользование" Facebook и Instagram не наступает. Но прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией, говорил адвокат Павел Чиков.

"Суд оставил на откуп следователям и прокурорам решения о том, привлекать ли к ответственности конкретных лиц", — говорит адвокат проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев.

Юристы считают, что риск административной и уголовной ответственности есть для тех, кто публикует ссылки с логотипами Facebook и Instagram (на сайтах, в магазинах, на машинах). По статье 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация символики экстремистской организации) можно получить штрафы и до 15 суток ареста.

Заказ рекламы в Instagram и Facebook или покупка акций Meta может квалифицироваться как финансирование экстремистской организации. За это может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК.

Обе статьи могут применяться только в случае публикации информации о вступившем в законную силу решении о запрете деятельности Meta в соответствующем реестре экстремистских организаций, говорит Селезнев. Реестра для коммерческих организаций пока нет.

Facebook заблокирован в России с 4 марта, Instagram — с 14 марта.