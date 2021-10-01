Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в пятницу в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, занимающий на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом, сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Ее слова передает "Интерфакс".

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"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в его отношении не применялась сила", — сказала Ломджария после встречи с Саакашвили в тюремном учреждении в городе Рустави.

По ее словам, Саакашвили назвал удовлетворительным обращение с ним в момент задержания.

"Также в вопросе здоровья каких-либо особых потребностей у него нет. Михаил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины", — добавила Ломджария.

Она также сказала, что Саакашвили не согласен с вынесенным грузинским судом ему приговором и считает себя политическим заключенным.

Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, в Грузии. С утра появлялись противоречивые сообщения о его местонахождении: сам экс-президент Грузии написал в "Фейсбуке", что прибыл в Батуми, а грузинские власти утверждали, что он на Украине. Официально о задержании Саакашвили вечером объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинское телевидение показало экс-президента в наручниках.