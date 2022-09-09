Задержаны, не конфискованы. Россияне все-таки могут получить назад евро, изъятые финской таможней из-за санкций ЕС

В последние недели путешественники, собирающиеся пересечь российско-финскую границу, обеспокоены сообщениями об изъятии на таможне наличных евро, которые из-за санкций нельзя ввозить в РФ. Ранее представители властей Финляндии утверждали, что уже забранные купюры нельзя будет вернуть, даже если пограничники согласились принять их на хранение — сейчас выяснилось, что журналисты задали таможенному инспектору некорректный вопрос, а россияне успешно получают деньги обратно, когда вновь приезжают в страну.

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В конце августа петербургское издание "Фонтанка" рассказало историю местного жителя по имени Юрий: мужчина возвращался в Россию из Финляндии и был вынужден оставить на границе купюры на сумму 1390 евро. Решение финских пограничников было связано с принятым еще в марте запретом на вывоз в РФ наличных денег в валютах стран ЕС. В регулирующем санкции законодательстве не указано никаких сумм — таким образом, даже купюру достоинством в 5 евро формально вывозить нельзя.

Случай Юрия, как выяснили журналисты, не был единичным. При этом многие россияне рассказывали, что сотрудники финской таможни проверяют далеко не всех пересекающих границу. В противном случае пограничники обычно входили в положение и предлагали либо вернуться в Финляндию и потратить деньги, либо передать их прямо на границе кому-то из въезжающих в страну, либо оставить их на хранение и забрать при следующем посещении.

Петербуржец выбрал последний вариант — сотрудники пропускного пункта выдали ему подробную опись изъятых купюр на официальном бланке с печатью и подписью. При этом главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен опроверг слова своих коллег о том, что Юрию позднее вернут изъятые купюры: "Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать".

Позднее Юрий сообщил "Фонтанке", что 6 сентября решил вновь съездить в Финляндию и попробовать забрать изъятые купюры. На границе таможенники проверили выданную в августе опись и спустя непродолжительное время принесли запаянный пакет с банкнотами. Сотрудник погранпункта вскрыл пакет, пересчитал деньги и передал их Юрию, попросив подписать документ о выдаче наличных. "Предвосхищая вопрос о том, что же я сделал с возвращенной суммой, отвечу дипломатично: что-то потратил в магазине, а на обратном пути никто вопросов про валюту не задавал", — рассказал журналистам Юрий.

Комментируя развитие этой истории, главный таможенный инспектор Яркко Кескинен объяснил Yle, что в первый раз журналисты, задававшие ему вопрос, использовали неправильное слово. "В речи журналисты и простые люди постоянно путают эти термины: задержание (pidättäminen), временное изъятие (haltuunotto), конфискация (takavarikointi)", — посетовал Кескинен.

По его словам, попытка вывезти в РФ евро (например, по незнанию) обычно относится именно к "задержанию" средств — такая мера применяется, если нет подозрений в совершении преступления, и допускает возврат задержанного имущества. Это подтверждает и опубликованный "Фонтанкой" документ, который Юрий в августе получил на границе — там используется слово "задержаны" (pidättäminen). А вот журналист, бравший комментарий у Кескинена, говорил о "конфискации" (takavarikointi).

Попытка утаить на таможне наличные евро, спрятать их или попытаться провезти в РФ контрабандой — уголовное преступление, напомнил главный таможенный инспектор Финляндии.