Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов на юге и востоке Украины

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления освободили один населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге страны. Об этом в обращении по итогам 193-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области — освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон — благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", — сообщил украинский лидер.

О каких именно населенных пунктах идет речь, Зеленский не уточнил.

Ранее 4 сентября в телеграм-каналах начала распространяться фотография, на которой военный поднимает украинский флаг якобы над зданием в поселке Высокополье в Херсонской области, которую оккупировали российские войска. Позже это фото опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сопроводив ее подписью "Шаг за шагом".

В пророссийском телеграм-канале "Рыбарь", который публикует сводки о военных действиях, без ссылок на какой-либо источник появилось следующее сообщение: "Утром было принято решение на отвод подразделений ВДВ России с позиций на южной окраине Высокополья, чтобы избежать окружения".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.