Зеленский потребовал от Тбилиси разъяснений в связи с задержанием Саакашвили
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", — написал Никифоров в "Фейсбуке".

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", — добавил он.

По словам Никифорова, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили, но консулы уже озаботились тем, чтобы предоставить ему необходимую помощь.

1 октября Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что вернулся в Грузию к местным выборам и находится в Батуми. Он знал, что на родине ему грозила тюрьма как заочно осужденному по двум уголовным делам.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Грузинские телеканалы показали кадры задержания экс-президента и как его ведут в наручниках. Адвокат Саакашвили подтвердил его задержание, но добавил, что еще не мог с ним связаться.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Владимир Зеленский Грузия Михаил Саакашвили Украина
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