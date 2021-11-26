Зеленский заявил о подготовке госпереворота 1-2 декабря с участием РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".

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В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", заявил Зеленский, сославшись на данные спецслужб. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины… Это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", добавил Зеленский и пригласил олигарха в свой офис для беседы. Он также отметил, что не верит в участие Ахметова в подготовке госпереворота и в то, что он будет совершен. "Бежать из страны не буду", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к обострению конфликта с Россией. "Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня происходит устрашение. Сразу хочу сказать, что из нескольких площадок СМИ действительно идет большое устрашение, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации", — заявил он.

Экс-глава ГУР и операция по "вагнеровцам"

Одновременно Владимир Зеленский сообщил, что экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба ранее находился на службе в СБУ и во время разгона Евромайдана руководил блокированием транспорта. "Я его хотел уволить, когда пришел. Но его решил сохранить Петр Порошенко", — указал украинский президент. По его словам, Бурба также зарабатывал на продаже информации, о чем было известно разведслужбам.

В частности, экс-глава ГУР обнародовал секретную информацию в связи соперацией по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. "Я считаю, что это распространение секретной информации. Это нарушение законодательства", — отметил Зеленский.

Назначение двух судей КС

Зеленский также сообщил, что накануне назначил вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина двух новых членов Конституционного суда Украины по квоте президента. "Мы начали реформу по очищению судов", — указал он. Фамилии новых членов КС он не назвал, пишут "Украинские новины".

На пресс-марафон приглашены журналисты 30 украинских и международных СМИ, в том числе DW. Среди тем — "различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса", сообщается на сайте украинского президента".

Сообщения о концентрации российских войск близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

По данным начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, и готовится к нападению, которое может состояться в конце января — начале февраля 2022 года. Аналитики из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили в соцсетях фотоснимки и видеозаписи, которые, по их мнению, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной. Так, эксперты утверждали, что имеют место переброска новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону аннексированного Россией Крыма.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.