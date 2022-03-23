Жанна Агалакова рассказала, почему ушла с Первого канала

Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова дала пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о причинах своего решения уволиться с гостелевидения после начала войны в Украине, сообщает портал "Радио Свобода".

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Пресс-конференция проходила в офисе организации "Репортеры без границ" (RSF), которая много лет помогает журналистам всего мира. Жанна Агалакова сказала, что никакой защиты — ни у французских властей, ни у RSF не просила, хотя не исключает, что это ей еще может понадобиться, передает "Французское международное радио".

"Для меня не было вопроса, продолжать ли. И не было вопроса, называть ли то, что происходит, "миротворческой операцией". Это — война. Нужно сказать ясно: это — война, — подчеркнула телеведущая, добавив, что подала заявление об уходе с Первого канала 3 марта.

Она признала, что ранее "шла на многие компромиссы в своей профессиональной жизни" и "как страус, прятала голову в песок". "Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают […]; в наших новостях нет страны, в наших новостях нет России", — заявила бывшая многолетняя сотрудница Первого канала.

По ее словам, большинство сотрудников Первого канала — против пропаганды, но они "не могут" бросить ею заниматься — "у тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство, у них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции, у них есть ипотека, которую они должны закрывать — они оказались в заложниках".

Агалакова отметила, что решилась на уход с Первого, потому что у нее, в отличие от коллег, "выигрышная позиция": "Я здесь, во Франции, в относительной безопасности".