Аферы с микропредприятиями и отмывание денег: под следствием глава правления фирмы

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру Прейльского района материалы дела, начатого в отношении трех подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.

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В ходе следствия было установлено, что глава правления, член правления и бухгалтер предприятия, занимающегося деревообработкой, в период с 2014 по 2018 год в интересах фирмы организовали регистрацию сотрудников компании в качестве микропредприятий, оформляли документы по фиктивным сделкам с зарегистрированными микропредприятиями и таким образом избежали уплаты налогов на сумму более 181 000 евро.

При ведении текущих счетов зарегистрированных микропредприятий были также отмыты полученные преступным путем средства на сумму более 149 000 евро.

В рамках расследования наложен арест на доли капитала предприятия, четыре транспортных средства и два объекта недвижимости.