Бывший руководитель Latvijas pasts обвиняется в фиктивном трудоустройстве: дело передано в прокуратуру
Foto: DELFI

Государственная полиция передала для начала уголовного преследования дело, в рамках которого бывший председатель правления Latvijas pasts Арнис Салнайс, который в свое время занимал и пост руководителя канцелярии президента Раймонда Вейониса, обвиняется в фиктивном трудоустройстве, выяснило агентство LЕТА.

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Как заявил агентству LЕТА сам Салнайс, он думал, что это дело давно закрыто и "годами не говорил с полицией об этом случае". Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он отрицает.

Уголовное дело было возбуждено полицией в июле 2016 года, а теперь оно передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования в отношении одного лица за мошенничество и в отношении одного государственного должностного лица за поддержку мошенничества и злоупотребление служебным положением, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 3 марта 2014 года по 22 апреля 2016 года некое должностное лицо государственного акционерного общества, возможно, оказывало поддержку другому физическому лицу в его мошеннической деятельности по расхищению средств в крупном размере, а также, возможно, злоупотребляло своим служебным положением.

Полиция предполагает, что государственный служащий 1976 года рождения необоснованно создал должность, нанял и зарегистрировал в качестве сотрудника государственного акционерного общества мужчину 1957 года рождения, который фактически не выполнял свои обязанности.

Мужчине выплачивалась зарплата, включая премии и компенсации за неиспользованный отпуск. В общей сложности этому человеку было выплачено 81 364 евро.

Агентству LЕТА известно, что вышеупомянутое должностное лицо — Салнайс, который ранее занимал должность председателя правления Latvijas pasts, но в апреле 2016 года подал в отставку. Он и другие члены правления покинули Latvijas pasts после того, как Министерство сообщения во время проверки на предприятии обнаружило различные нарушения и недочеты.

В апреле 2016 года передача телеканала TV3 "Ничего личного" сообщила, что в Latvijas pasts два года получал зарплату бывший депутат Верховного Совета Янис Гаварс, который не приходил на работу и не был знаком со своими коллегами.

По данным передачи, в начале 2014 года Гаварс начал работать в отделе продаж услуг Latvijas pasts. Его зарплата "на бумаге" составляла около 3000 евро.

Гаварса нанял Салнайс, который заверил журналистов, что для выполнения своих обязанностей Гаварсу не обязательно было находиться в офисе.

Сам Гаварс в интервью передаче тогда заявил, что он честно заработал выплаченные ему деньги, но коммерческая тайна не дает ему права рассказать о своих успехах. Он пояснил, что занимался удерживанием клиентов Latvijas pasts, срок контракта с которыми подходил к концу.

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LETA

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LETA
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