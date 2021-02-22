Через медицинские учреждения "отмыли" более 200 000 евро
Foto: F64

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации средств (в крупных размерах), полученных преступным путем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного следствия было установлено, что в период с октября 2015 года по октябрь 2016 года член правления двух предприятий, занимающихся оказанием медицинских услуг, получил от клиентов в общей сложности более миллиона евро наличными.

По полученным платежам подтверждающие документы при этом не выдавались. Эти доходы скрывались, не отражались в отчетности компаний и с них не вносили налоги в государственный бюджет. Как следствие, госбюджет понес убытки в виде неполученных налогов на прибыль предприятий в размере более 162 000 евро. Позже эти деньги были "отмыты".

В рамках уголовного процесса было возбуждено дело о применении меры принуждения к юридическому лицу. Для обеспечения имущественного вопроса был наложен арест на недвижимость и два роскошных автомобиля (приблизительная рыночная стоимость составила около 214 149 евро).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Hовости недвижимости

Уникальный Lofts and Rosegold приглашает на индивидуальный осмотр квартир
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Для умной инвестиции! Реновированные квартиры в центре Риги WIELONA NAMI
Владелец продает стильную и уютную квартиру в Сигулде: 37 000 евро
В сторону Огре: деревянный дом в окружении леса за 148 900 евро