Через медицинские учреждения "отмыли" более 200 000 евро

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации средств (в крупных размерах), полученных преступным путем.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что в период с октября 2015 года по октябрь 2016 года член правления двух предприятий, занимающихся оказанием медицинских услуг, получил от клиентов в общей сложности более миллиона евро наличными.

По полученным платежам подтверждающие документы при этом не выдавались. Эти доходы скрывались, не отражались в отчетности компаний и с них не вносили налоги в государственный бюджет. Как следствие, госбюджет понес убытки в виде неполученных налогов на прибыль предприятий в размере более 162 000 евро. Позже эти деньги были "отмыты".

В рамках уголовного процесса было возбуждено дело о применении меры принуждения к юридическому лицу. Для обеспечения имущественного вопроса был наложен арест на недвижимость и два роскошных автомобиля (приблизительная рыночная стоимость составила около 214 149 евро).