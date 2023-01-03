Число конфискованных за пьянку автомобилей растет: можно лишиться не только машины, но и квартиры
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В праздничные дни полиция на дорогах поймала 32 пьяных водителя. Некоторые из них больше никогда не увидят свою машину - она будет продана на аукционе. Если водитель сел за руль чужого автомобиля, то машину вернут, но нарушителю придется возместить ее стоимость. Если денег нет, придется отвечать другим имуществом.

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После того, как транспортные средства перенимает Госагентство обеспечения, машины попадают на штрафстоянки. Агентство приезжает на место с эвакуатором. Забирает машину. "Это, скорее всего, последний раз, когда вы ее видите. В лучшем случае можно забрать свои вещи", — рассказал порталу rus.lsm.lv глава Управления ресурсами Госагентства обеспечения Янис Небарс. Бывало, что люди осталвляли в салоне даже ключи от дома.

Полиция заклеивает у конфискованных автомобилей все двери и люки. Теперь у них один путь — аукцион. Вырученные деньги будут зачислены в госказну.

Сколько стоила машина — не имеет значения. Если вы еще выплачиваете за нее кредит — продолжите выплачивать. За машину, которой нет. "Анализируя выходные, машины не очень дорогие и не очень новые. В основном, это автомобили 2006 — 2007 года. BMW х3, Volvo V70 или V50, которые немного дороже", — признал Янис Небарс.

Если выяснится, что пьяный управлял чужим авто, машину не заберут. Но потребуют полную или частичную выплату ее стоимости. Если платить нечем — можно лишиться квартиры. Судебный исполнитель будет оценивать все доходы и имущество человека, который сел за руль нетрезвым.

С 25 ноября начато уже 107 уголовных дел за вождение в пьяном виде, 14 — за возможное вождение в наркотическом опьянении. Еще 13 за отказ проводить экспертизу.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

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