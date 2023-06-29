ЧП в Московском форштадте: одурманенный наркоман угрожал взорвать дом, в дело вмешался спецназ
Foto: Valsts policija

В минувший вторник, в одном из домов по улице Католю в Риге произошло ЧП, из-за которого по тревоге пришлось поднимать спецназ: молодой мужчина заперся у себя в квартире, кричал, что у него граната, и он взорвет дом.

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Как отмечает Degpunktā, мужчина стал угрожать взрывом во время бытового конфликта. После чего на место происшествия вызвали полицию, включая бойцов спецподразделения Omega. Пока с "подрывником" велись переговоры, полиции удалось эвакуировать остальных жильцов в безопасное место.

По словам свидетельницы Светланы, всего на место происшествия прибыло 6-7 экипажей полиции, также спецслужбам пришлось ограничить движение по улице Католю.

Переговоры с мужчиной продолжались около трех часов, однако результатов не принесли. При этом он умудрился в это время выбрасывать из окна пакетики с наркотиками. В итоге, полицейским все равно удалось пробраться в жилище хулигана: никакой гранаты или другой взрывчатки они там не нашли.

Местные жители отметили, что возмутитель спокойствия был наркоманом. Во время обыска у него изъяли около 7 граммов наркотических веществ, которые направлены на экспертизу. Также в полиции отметили, что задержанный, судя по поведению, находился в состоянии наркотического опьянения.

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