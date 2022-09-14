Дело о картельном сговоре: дилеры Volkswagen заплатили штраф в размере более 7 млн евро

Административный окружной суд 7 сентября завершил судебное производство в отношении дилеров Moller Group, которые ранее достигли соглашения о разделе рынка автомобилей Volkswagen с целью снижения конкуренции и получения преимущества на рынке перепродажи машин этой марки. Судебное производство завершено, поскольку предприятия группы Moller отозвали свое заявление в суд и заплатили в государственную казну наложенный Советом по конкуренции штраф в размере более 7 млн евро.

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В 2014 году Совет по конкуренции установил, что дилеры Volkswagen в Латвии в течение не менее пяти лет систематически согласовывали свою деятельность в закупках, организованных частными предприятиями, госпредприятиями и госагентствами, самоуправлениями, структурами внутренней безопасности, школами, пансионатами. Дилеры регулярно сообщали друг другу о своих планах по различным закупкам, призывая других дилеров не конкурировать, например, вообще не участвовать в конкурсах на закупки или не предлагать более низкие цены.

За участие в картеле дилеры Volkswagen были оштрафованы на общую сумму 7,4 млн евро.

Компании Moller Group обжаловали решение Совета по конкуренции в суде. В 2018 году Административный районный суд отменил выявленное Советом по конкурениции нарушение и штраф, который был применен к предприятиям Moller Auto Latvia, Moller Baltic Import, Moller Auto Ventspils и Moller Auto Krasta. Однако в 2021 году Сенат отменил решение окружного суда и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении дела компании Moller Group отозвали свое заявление в суд и заплатили наложенный штраф в полном размере.

По мнению главы юридического отдела Совета по конкуренции Валентина Хитрова, дело о картеле дилеров VW показало, что картель может существовать и в рамках дистрибьюторской сети одной торговой марки, но решение Сената дало ясно понять, что дилеры одной торговой марки также должны соперничать друг с другом в условиях честной конкуренции, как и любой другой участник рынка.

"Продавцы не могут координировать цены, сроки и условия участия в государственных или частных закупках независимо от того, распространяют ли они только один бренд или несколько конкурирующих брендов. Между ними должна быть обеспечена постоянная горизонтальная конкуренция", — резюмировал Хитров.