Дело Вани Берладина: водители автобусов избежали наказания
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Госполиция прекратила последний уголовный процесс, начатый в рамках расследования гибели 5-летнего Вани Берладина.

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Осенью прошлого года в прокуратуре отмечали, что в рамках уголовного процесса оцениваются действия двух водителей городских автобусов, а также степень их ответственности. Однако дело в отношении водителей прекратили, т. к. следствие не констатировало состава преступления.

В полиции указали, что водители не знали об опасности своих действий или бездействия, не выполняли их сознательно, потому что 1 июля 2017 года они не были проинформированы или иным образом не получили информацию о том, что мальчик находится без надзора, в опасном для жизни состоянии и ему требуется помощь.

Как уже сообщалось, 1 июля 2017 года в Лиепае с ул. Павилостас пропал пятилетний мальчик Иван Берладин. На поиски мальчика были направлены полиция, армия, земессарги, также подключились сотни волонтеров.

11 июля ребенок был найден мертвым в лесном массиве Дубени. Экспертиза показала, что ребенок умер от переохлаждения. По предположению полиции, Ваня перепутал автобусы и уехал в неверном направлении, заблудился и погиб.

Напомним, ранее прокуратура обвинила в бездействии сотрудницу полиции Курземского регионального управления полиции — она не передала дальше полученную от свидетелей информацию о местонахождения мальчика. Ее приговорили к принудительным работам.

В сентябре 2020 года мама Вани Берладина признала свою вину по части 2 статьи 177 Уголовного закона (УЗ) Латвии — "Жестокое обращение с ребенком" и приговорена к принудительным работам.

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LETA

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LETA

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