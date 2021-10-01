Экспедиция SA Mare Liberum завершила исследование затонувшего парома "Эстония"

Организованная фондом SA Mare Liberum экспедиция в четверг вечером завершила подводные и исследовательские работы на месте крушения парома "Эстония" и начала обратный путь в порт Эмсхафен.

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"Успех каждого проекта нужно оценивать в свете поставленных целей. Если мы посмотрим на цели, которые ставились перед экспедицией, то в целом мы их достигли. Погода и видимость у места крушения были не идеальными, но почти все задуманное было сделано", — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм, поблагодарив команду корабля и экспертов по глубоководным работам за их профессионализм и приверженность своему делу.

Самым главным Курм посчитал, что оператору подводного робота экспедиции Линусу Андерссону удалось сделать снимки почти всего места кораблекрушения, чтобы затем с помощью технологии фотограмметрии смоделировать подробное трехмерное изображение. "Нам также удалось с близкого расстояния сфотографировать повреждения носа, кормы и правого борта судна", — отметил он.

"Результаты обследования автомобильной палубы даже несколько превзошли ожидания. Несмотря на очень плохую видимость, робот проник на автомобильную палубу на глубину около 60 метров и зафиксировал, что две двери, ведущие на нижние палубы, целы и закрыты, — пояснил Курм. — Следующим шагом будет систематизация собранного материала, после чего он будет передан специалистам для дальнейшего изучения".

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии "Эстонии", будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с "Эстонией" по заказу правительства Швеции. Научный анализ должен быть готов к весне следующего года.

Судно RS SENTINEL под мальтийским флагом отправилось в экспедицию из голландского порта Эмсхафен 18 сентября и прибыло к затонувшей "Эстонии" утром 22 сентября. Всего в организованной SA Mare Liberum экспедиции участвуют 43 человека, 18 из которых являются членами экипажа корабля, а шесть — представителями СМИ. Остальные участники занимаются планированием и выполнением подводных работ.

Деятельность и исследовательский проект SA Mare Liberum финансируются за счет пожертвований и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp, в который, помимо прочего, входят медиаканалы Postimees, Kanal 2, BNS и радио Kuku.

Mare Liberum — целевое учреждение, основанное в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.