Эксперт: исследования парома "Эстония" продолжатся в марте

Глава центра исследований безопасности Рене Арикас, подводя промежуточные итоги предварительного исследования крушения парома "Эстония", отметил на пресс-конференции во вторник, что исследования продолжатся в марте следующего года и что в Эстонии планируется уже вскоре приступить к интервью выживших в кораблекрушении.

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"Основные исследования продолжатся в марте гидроакустическими измерениями, чтобы получить дополнительную информацию об океанских течениях", — сказал Арикас и добавил, что важно понять, каким образом морская среда воздействует на повреждения останков парома.

По его словам, до сих пор успели провести всего 25 процентов намеченных исследований. "Предстоит еще много работы, хотя в работе в числе остальных участвовало более 40 экспертов из различных университетов Финляндии, Швеции и Эстонии", — отметил он.

"Основные исследования начнутся в марте, обязательно продолжатся в апреле, самое позднее в мае. Чем ближе к лету, тем хуже видимость", — отметил Арикас.

"В Эстонии вскоре начнутся интервью с выжившими в кораблекрушении. В Швеции эти интервью уже во многом проведены", — пояснил Арикас.

Согласно промежуточным итогам предварительного исследования останков парома "Эстония", на дне в районе гибели парома расположены каменные породы.

Профессор морской геологии и геофизики Стокгольмского университета Мартин Якобсон отметил на прошедшей во вторник пресс-конференции, что в районе гибели "Эстонии" на морском дне расположены каменные породы, а передняя часть парома почти ни на что не опирается.

"Поскольку мы увидели, что морское дно поднимается под "Эстонией", пришлось взять пробы, чтобы определить тип донных отложений", — сказал Якобсон и добавил, что исследователям удалось пробурить только двухметровую скважину, после чего они наткнулись на очень твердую каменную породу.

По словам Якобсона, останки парома опираются преимущественно на центральную часть корпуса, которая лежит на очень твердой поверхности.

Что касается деформаций корпуса, они, по словам Якобсона, являются нормальными, особенно с учетом воздействия твердого морского дна.

Шедший из Таллинна в Стокгольм паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года в промежуток 00.55-2.03. На борту находились 989 человек, из которых смогли спасти 137. Погибли 852 человека, найти удалось тела 95 погибших.