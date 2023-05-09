"Фашисты расплодились". После скандального интервью полиция задержала двоих

Полиция начала уголовный процесс в связи с интервью с двумя даугавпилчанами, празднующими 9 Мая. Они подозреваются в оправдании российской агрессии, потому что заявили, что нужно "дальше бить фашистов".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Телеканал TV3 опубликовал интервью, снятое в Дубровинском парке в Даугавпилсе. Двух русскоговорящих мужчин спросили, почему для них было важно прийти в памятное место и как конфликт в Украине поменял ситуацию в городе и ощущения от этого дня. Мужчины ответили, что "дальше фашистов бьют" и что "расплодилось их много, всяких правнуков, а Европа поддерживает, что обидно". По их мнению, Хрущев их "не добил, пожалел, сейчас повылезали, бандеровцы всякие".

После полиция сообщила, что мужчины задержаны.

Daugavpilī 9. maija svinētāju lokā arī atklāti kara atbalstītāji, novēroja TV3 Ziņas. Lasi vairāk: https://t.co/3CRz16I1fo pic.twitter.com/kBVw4HOzcp — TV3 Ziņas (@TV3zinas) May 9, 2023

К 18:00 9 мая было известно о 23 административных процессах. Большая часть — 12 — была начата в Риге. Шесть процессов было начато в Даугавпилсе, один в Резекне, два в Земгальском регионе, четыре в Видземском.

Больше всего нарушений связано с возложением цветов: некоторые пытались возложить в запрещенных местах (на месте демонтированных памятников), некоторые — с использованием запрещенной символики. Некоторые процессы были начаты за неподчинение требованиям полиции.

За сутки задержано 17 человек, 14 из них в Риге. Девять человек задержано за возможное оправдание и прославление военной агрессии и военных преступлений, пять — за другие нарушения, в том числе распитие алкоголя в общественном месте.

В Латгале задержано три человека, два из них в Резекне. Они возлагали цветы к месту демонтированного памятника. Один человек задержан в Даугавпилсе за использование советских орденов в общественном месте.

За сутки начато четыре уголовных процесса, три из них — за оправдание геноцида. Из этих трех один — за порчу надписи Bolderāja, один — за вышеупомянутое интервью в Даугавпилсе. Четвертый уголовный процесс связан с порчей флага Латвии в Риге.