ФОТО. Полиция и ПВС проверили подпольный мясной цех: продукцию производили в условиях антисанитарии

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) при содействии сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями проверили в Цоде (Бауский край) цех по разделке мяса и производству мясных продуктов, где в условиях антисанитарии готовили заказы клиентам по всей Латвии.

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Проверка установила, что предприятие работает в старых помещениях, в которых невозможно обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм. На стенах, потолках и полу в помещениях зафиксировали повреждения. Вентиляционная система оказалась не рассчитана на производство продуктов, из-за этого в помещениях повышенная влажность, что спровоцировало появление плесени. Также инспекторы установили, что не обеспечена нормальная доставка воды, повреждена и канализация.

Проверка также показала, что потоки сырья и готовой продукции не разделены, что подвергает продукцию высокому риску микробиологического, а также физического загрязнения.

В холодильной камере обнаружены свежее нарезанное мясо, свежее мясо в маринаде, копчености, различные колбасы и другие мясные продукты без документального подтверждения происхождения и маркировки.

Кроме того, мясные, молочные, рыбные и другие продукты без маркировки и сопроводительных документов были обнаружены в автомобиле компании, подготовленном к отправке покупателям. Транспортное средство не оборудовано холодильной камерой.

В ходе проверки изъято почти две тонны различных продуктов питания, в основном свежая или замороженная свинина, курица, различные мясные и рыбные продукты, сыр, творог, яйца. Против предприятия начато несколько административных процессов.