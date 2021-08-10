ФОТО. Полиция освободила похищенного человека, задержаны подозреваемые в трудовой эксплуатации

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии спецназа задержали группу из трех человек, подозреваемую в трудовой эксплуатации, а также освободили похищенного человека.

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Foto: Valsts policija

Как отмечают в Госполиции, подозреваемые длительное время эксплуатировали работников, которые были заняты в хозяйстве и ремонтных работах, однако не получали за это денежное вознаграждение.

В пресс-центре Рижского регионального управления полиции пояснили, что недавно была получена информация от негосударственной организации о возможных случаях трудовой эксплуатации в Рижском регионе. В марте по этому делу был начат уголовный процесс.

В ходе следствия полиция установила, что под Ригой силой удерживается человек, который, возможно, является жертвой торговлей людьми, а также принуждается к безвозмездному труду. В частности, он помогал по хозяйству, а также занимался ремонтами.

Полиция располагает сведениями о том, что жертвами подозреваемых были люди с зависимостями (например, алкоголизм) и бездомные. За проделанную работу их только кормили, но при этом не платили деньги. Обычно жертвы работорговли проживали в домах, в которых сами же и проводили ремонтные работы, а также в строительных вагончиках.

Как сообщает Госполиция, 6 августа была проведена спецоперация и обыски в Рижском регионе. В рамках расследования полиция задержала мужчин 1950, 1973 и 1985 г.р. Все трое ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе санкционированных обысков изъят автомобиль, а на прилегающей к частной собственности территории — арсенал. На место происшествия были вызваны саперы и эксперт Госполиции. Изъята учебная граната, комплект учебных шумовых детонаторов, карабин с оптическим прицелом и глушитель, а также многое другое.

В ходе операции был освобожден похищенный человек, которому в настоящее время оказываются реабилитационные услуги за счет государства.

Один из задержан оставлен под арестом, к двоим другим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

