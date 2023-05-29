ФОТО. Смертельное ДТП в Таллине на авто с латвийскими номерами: один из сбежавших сдался полиции

Один из участников ДТП в Таллине, в результате которого погибла женщина, на следующий день после бегства с места аварии сдался полиции. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на издание Rus.Postimees.

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Ранее сообщалось, что автомобиль Ford Galaxy с латвийским госномером съехал с дороги и врезался в столб линии электропередачи в столице Эстонии.

В момент аварии в машине находились четыре человека, двое из которых скрылись с места происшествия. 41-летняя пассажирка получила настолько серьезные травмы, что скончалась на месте происшествия. Мужчина, который остался на месте происшествия, не пострадал.

"Авария произошла непосредственно перед перекрестком на прямом участке дороги с хорошей видимостью. Максимальное ограничение скорости составляет 50 километров в час, но улики с места происшествия позволяют предположить, что автомобиль двигался со значительно большей скоростью", — отметил сотрудник местной полиции. По его словам, было снесено два столба линии электропередач, сам автомобиль был сильно поврежден.

Скрывшийся с места ДТП автомобиль попал на камеры видеонаблюдения. В понедельник. 29 мая, водитель Ford Galaxy сам явился в полицию. После аварии полиция установила, что мужчина, оставшийся на месте происшествия, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Один из тех, кто скрылся с места происшествия и был пойман полицией, также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Другой скрывшийся не был пойман, но его личность была известна полиции и его искали по различным адресам.

Подробности серьезного ДТП устанавливаются.