ФОТО: VID изъял более 2000 литров алкоголя из нелегального хранилища

Сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) обнаружили в Риге нелегальное хранилище алкоголя. Об этом порталу Delfi сообщили в VID.

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Начат уголовный процесс по делу о незаконном хранении алкогольных напитков. В рамках уголовного процесса было проведено пять обысков — в ангаре, гараже, двух транспортных средствах и дома у одного из подозреваемых.

Изъято 2096,5 литра алкоголя без акцизных марок — водка Blagoff Premium, вино El Bonito и игристого вина Apriori, а также наличные деньги на сумму более 16 000 евро, 0,5 грамма наркотических веществ (вероятно, кокаина, но это должна выяснить экспертиза), 1250 литра дизельного топлива, автомобильные номерные знаки и другие значимые для уголовного процесса предметы.

Если бы этот алкоголь попал на рынок, государство потеряло бы 13 651 евро в виде акцизного налога.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 221.2 уголовного закона — незаконное хранение и перемещение алкогольных напитков в крупном объеме. Три человека признаны подозреваемыми, к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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