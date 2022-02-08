Госполиция рассказала, что грозит "шахматному маньяку" за письма с порнографией и презервативами

Госполиция Латвии сообщила Delfi, что возбудила уголовное дело "за грубое нарушение общественного порядка" против злоумышленника, который во время проходившего осенью в Риге престижного международного турнира Grand Swiss рассылал участницам состязания письма возмутительного содержания. Заявление в полицию написала экс-министр финансов Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола.

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Вчера базирующийся в Риге российский портал Meduza опубликовал результаты длившегося более полугода расследования истории, в который неизвестный больше десяти лет рассылал конверты с использованными презервативами и вырезками из порножурналов в адрес российских шахматисток, в том числе несовершеннолетних. Журналисты сообщили, что нашли предполагаемого злоумышленника — это может быть рижский шахматист Андрей Стребков.

Портал Delfi попросил Дану Рейзниеце-Озолу прокомментировать скандал — управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE призналась, что во время проходившего в конце октября и начале ноября 2021 года в Риге международного шахматного турнира Grand Swiss (отборочный этап Кубка мира) под эгидой FIDE, многие участницы состязания получили подобные письма.

Беспокоясь о безопасности участниц и репутации турнира, Рейзниеце-Озола написала заявление в Госполицию, которая, по ее словам, отреагировала "очень оперативно, профессионально и дискретно" — завели уголовное дело и принялись за работу так, чтобы не мешать ходу турнира, о чем их попросила Международная шахматная федерация.

"Cами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все, что знают. Я очень удовлетворена", — сообщила Дана. Конкретно про личность отправителя Рейзниеце-Озола никаких комментариев дать не смогла — по ее словам, до окончания расследования этого делать нельзя. "Очень важно, чтобы процесс был доведен до конца. К сожалению, в России не удалось добиться результата", — сказала Дана.

По просьбе Delfi, представитель Госполиции Илзе Юревича подтвердила, что "в распоряжение ведомства поступила информация о нескольких шахматистках, которые принимали участие в квалификационных турнирах чемпионата мира Международной шахматной федерации, проходивших в Риге с 25 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года, и получивших письма с порнографическими материалами".

По словам Юревичи, "28 октября 2021 года Госполиция возбудила уголовное дело, которое первоначально было квалифицировано по статье 20 Уголовного закона об уголовных преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.Также в уголовное производство в начале ноября 2021 года поступило заявление от Международной шахматной федерации по упомянутым пяти cлучаям. В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по части 1-й статьи 231 Уголовного закона Латвии за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении общественного порядка".

На сегодня в рамках уголовного процесса проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, а также "проверяются сведения об упомянутом в публичной среде лице, направившем указанные письма. В настоящее время в интересах следствия полиция воздерживается от дополнительных комментариев".

Уголовным законом Латвии за хулиганство (ч.1 ст.231) предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Порталу Delfi также удалось поговорить с известным латвийским шахматистом, который на условиях анонимности рассказал о фигурирующем в этой истории рижанине Андрее Стребкове. По его словам, "Андрей — мастер спорта международного класса, но в топе игроков Латвии он не фигурирует. Возможно, это связано и с тем, что одно время он играл больше в Европе и, насколько я знаю, жил в Чехии. Он человек исключительно замкнутый и угрюмый, поэтому трудно поговорить с ним по душам и узнать, что у него на уме. Вообще, я ничему не удивляюсь: это только со стороны шахматы — тихий спорт, а на деле тут такие страсти иногда кипят. Ведь эта игра — огромное психическое и умственное напряжение, с которым не каждому под силу справиться. Игрокам необходима какая-то разрядка. У каждого она своя. Бывает, как видите, и такая… странная".