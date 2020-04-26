Госполиция за прошедшие сутки завела девять дел о несоблюдении ограничений во время ЧС
Foto: LETA

За прошедшие сутки Госполиция завела девять дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

В субботу полиция провела 2111 проверок соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form