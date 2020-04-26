Госполиция за прошедшие сутки завела девять дел о несоблюдении ограничений во время ЧС

За прошедшие сутки Госполиция завела девять дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

В субботу полиция провела 2111 проверок соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.