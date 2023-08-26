Гражданин Латвии приговорен к общественным работам за незаконное сотрудничество с российским информагентством
Foto: LETA

Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии к общественным работам за незаконное сотрудничество с российским информационным агентством, говорится в опубликованном решении суда.

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Обвиняемый нарушил санкции, введенные Европейским союзом.

Зная, что другое лицо включено в список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с должностью и контролем в федеральном государственном информационном агентстве России, обвиняемый несколько лет назад заключил договор с данным агентством.

По поручению заказчика он готовил текстовые и мультимедийные материалы для размещения на сайте агентства. За эту работу в период с мая 2017 года по ноябрь 2019 года он получил вознаграждение в размере 32 700 евро.

Суд утвердил соглашение между прокурором и подсудимым и назначил ему 140 часов общественных работ.

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