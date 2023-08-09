Искал в интернете, совращал, заставлял снимать порно: извращенец находил девочек по всей Латвии

Курземское региональное управление полиции завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины за развращение 20 несовершеннолетних девушек и малолетних девочек, подстрекательству их к сексуальным действиям и производству порнографии.

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Полиция получила доказательства того, что мужчина, воспользовавшись соцсетью Instagram, а также скрывая свой возраст, растлевал несовершеннолетних девушек и малолетних девочек. В ходе общения мужчина склонял своих жертв к растлению и вовлекал их в сексуальные действия, а также требовал от них прислать материалы порнографического характера.

По данным полиции, девочкам, с которыми мужчина вел переписку, совращал, а также склонял к изготовлению порнографических материалов, было 9 — 16 лет. Установлено, что они проживали в разных регионах Латвии.

В настоящее время подозреваемый уже отбывает срок за совершение аналогичного преступления.

Полиция призывает родителей найти время, чтобы обсудить с детьми основные правила безопасного пользования интернетом. Родители обязаны обсудить со своими детьми риски социальных сетей и правила их использования, а также объяснить, что следует делать в случае возникновения проблем.

Также полиция обращает внимание на то, что соцсетью Instagram и приложением для общения Whatsapp, а также многими другими платформами

может пользоваться лицо с 13-летнего возраста.