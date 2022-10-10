Избранный в Сейм от "Стабильности" Коваленко ранее привлекался за незаконный оборот алкоголя

Избранный в Сейм Латвии представитель партии "Стабильность" Дмитрий Коваленко более десяти лет назад привлекался к уголовной ответственности по двум делам за незаконное хранение и реализацию алкоголя. Однако обе судимости уже неактуальны, сообщает агентство LETA.

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В мае 2013 года Елгавский суд приговорил Коваленко (1978 г.р.) к 200 часам принудительных общественных работ. Как следует из судебного приговора, Коваленко хранил в автомобиле VW на ул. Миера менее 20 литров нелегального алкогольного напитка — бесцветной прозрачной жидкости неизвестного происхождения со специфическим запахом и крепостью.

По другому делу в апреле 2011 года прокуратура приговорила Коваленко к 140 часам принудительных работ за незаконную реализацию алкогольных напитков.

В прокуратуре подтвердили, что указанное лицо отбыло оба наказания, и эти судимости уже неактуальны. Закон о выборах Сейма гласит, что в парламент не могут быть избраны лица, осужденные за умышленное уголовное преступление, за исключением лиц, реабилитированных или с которых сняты судимости, или же судимости были погашены.

Также в прокуратуре подтвердили, что в настоящее время против данного лица не выдвинуто никаких обвинений.

На прошлой неделе в эпицентре скандала оказалась еще один кандидат от "Стабильности", избранная в 9-й Сейм — Глория Гревцова. Она предоставила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложную информацию об образовании Латвийской академии спортивной педагогики. Это подтвердил сам вуз. Ранее стало известно, что кандидат солгала и о месте работы. По факту предоставления ложной информации против Гревцовой начат уголовный процесс.