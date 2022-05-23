Кенгарагс: дело о поножовщине с тремя раненными передано в прокуратуру

Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в Рижскую Восточную прокуратуру материалы дела о нанесении тяжких телесных повреждений двум лицам и телесных повреждений средней тяжести еще одному лицу.

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Как уже сообщалось ранее, в ночь на 25 апреля 2021 года сотрудники участка полиции "Кенгарагс" получили вызов на ул. Вишкю, где рядом с магазином Maxima во время конфликта на бытовой почве на группу мужчин напал вооруженный ножом прохожий.

Личность нападавшего удалось установить, после чего мужчину 1988 г.р. объявили в розыск. В полиции сообщили, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. 29 апреля 2021 года подозреваемого задержали, однако позже освободили под залог.