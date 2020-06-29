Латвиец согласился "отмыть" через свой счет британские деньги, ему грозят принудительные работы

Даугавпилчанин за вознаграждение согласился получить на свой счет 5117 евро, полученные мошенническим путем в Великобритании. Прокуратура требует для него 280 часов исправительных работ.

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Даугавпилсская прокуратура в середине июня передала в суд уголовное дело об отмывании денег.

В январе 2015 года житель Даугавпилса договорился с неустановленной личностью о том, что на его счет будут переведены деньги, он их снимет и передаст дальше.

В феврале он получил на свой счет 5117 евро, снял 5112 евро и передал неустановленной личности, получив вознаграждение в виде 500 евро наличными.

Кроме того, он удаленно передал неустановленному человеку данные своего интернет-банка, дав доступ к своему счету, чтобы на него и дальше поступали деньги неясного происхождения.

Обвиняемый свою вину признал, пострадавшая сторона не требует компенсацию за ущерб, поэтому прокурор счел, что досудебный процесс можно закончить, заключив договоренность о признании вины и наказании. Прокуратура сочла, что подходящим наказанием будет 280 часов исправительных работ.