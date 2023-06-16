Латвийская "фирма" привлекала инвестиции в несуществующий криптопроект; украдены не менее 210 тыс. евро
Foto: Pexels.com, Alesia Kozik

В мае этого года в прокуратуру было передано уголовное дело против восьми граждан Латвии за мошенничество в крупных размерах в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает Госполиция.

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Как установили следователи, обвиняемые предлагали инвестировать в несуществующий продукт в области производства криптовалюты. Мошенникам удалось украсть не менее 210 000 евро у жителей нескольких стран.

Для прикрытия деятельности преступной группы в Латвии была зарегистрирована фиктивная фирма.

Инвестировать в несуществующий продукт пользователям интернета предлагалось на сайте ("инвестиционной платформе") с британским доменом в период с февраля 2021 года по май 2022 года. "Инвесторам" предлагалось поддержать облачный инструмент для так называемого майнинга биткоина и получать с этого прибыль. На интернет-странице мошенников утверждалось, что майнинг криптовалюты происходит в нескольких местах по всему миру с использованием "зеленой" энергии.

Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных во всем мире интернет-ресурсах, размещая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог бы проверить надежность платформы. К этой платформе был заблокирован доступ с латвийских IP-адресов.

Как отмечает Госполиция, для схем инвестиционного мошенничества это типично, т.к. позволяет географически и юридически дистанцироваться пострадавших. Таким образом мошенники выводят свои действия на "международный уровень" и одновременно заметают следы.

В ходе следствия и сотрудничества с иностранными правоохранителями сотрудники Госполиции установили личности пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые вкладчики заявили о материальном ущербе на сумму не менее 210 000 евро, но есть основания считать, что мошенникам удалось украсть значительно большую сумму.

Деятельность ОПГ была пресечена в сентябре 2022 года после задержания предполагаемых мошенников. Главными фигурантами по делу проходят четверо человек (организаторы и исполнители преступлений), все они заключены под стражу.

Расследование преступления велось путем анализа полученных электронных доказательств и блокчейн-транзакций.

Если вина обвиняемых будет доказана судом, им может грозить до десяти лет тюрьмы.

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