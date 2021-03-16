Лжеработники банка и "заболевшая раком дама" лишили доверчивых жителей более 6000 евро

Госполиция сообщает об очередных жертвах телефонных мошенников. На этот раз в результате преступной деятельности злоумышленников пострадали жители Лиепаи, Вентспилса и Салдуса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В начале марта жительнице Вентпилса позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Войдя в доверие, он получил от жертвы доступ к интернет-банку, а затем украл с ее счета более 700 евро.

По аналогичной схеме действовали мошенники и в случае с лиепайчанкой, которая, в итоге, лишилась 3000 евро. Еще один случай произошел в Вентспилсе на прошлой неделе, где у мужчины, получив доступ к его счету, сняли 2700 евро.

В свою очередь, житель Салдуса перечислил со своего счета на счет в испанском банке 325 евро, чтобы оформить документы на получение 32 000 евро, которые ему пообещала "заболевшая раком дама из Франции".

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не делиться с незнакомыми людьми информацией о своих банковских счетах, а также не давать им допуск к счетам в банке.