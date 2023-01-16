Мэр Екабпилса: жители правого берега Даугавы могут вернуться домой, но возможна повторная эвакуация

В Екапбилсе часть жителей может вернуться в свои дома, но они должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.

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Мэр призвал жителей не превращать реэвакуацию в туристическое мероприятие, поскольку это "мешает работать оперативно и эффективно". Он призвал жителей как можно меньше перемещаться и не выезжать в пострадавшие от наводнения места.

В понедельник, 16 января, около 11 утра уровень воды опустился до отметки в 8,17 метра.

"Радует, что уровень воды падает, но ледяные массы не сдвинулись и это создает давление на дамбу", — заявил Рагайнис.

Самоуправление привлекло гидрологов и по их совету предпринимателя, который экскаваторами пытается откопать те места, которые могут создавать это давление и не позволяют льду двигаться.

"Мы пытаемся добиться хотя бы небольшого результата, так как вскоре ожидаются другие погодные условия, которые снова создадут ледяные массы. Поэтому нам нужно быть очень оперативными и стараться сдвинуть эту ледяную пробку", — отметил мэр.

Жители улицы Дарзу, районов улицы Ригас и улицы Краста уже сегодня могут вернуться в свои дома, поскольку эвакуация этой территории отменена.

Из соображений безопасности пока нельзя рассчитывать на то, что жители микрорайона улиц Званитаю и Целтниеку в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. Как только гидрологи в сотрудничестве с муниципальными специалистами решат, как будет проходить отвод воды обратно в Даугаву из верхней части города, то есть, части Лауктехники, Бебри и Межрупниеки, будет предоставлена возможность вернуться домой и для жителей этих территорий.

Сегодня также начали работу магазины, жители смогут купить необходимые товары. Эвакуационные автобусы в настоящее время не доступны, поскольку в них больше нет необходимости. Транспорт для эвакуации по-прежнему будет доступен по вызову, так как спрос на него не был таким большим, как ожидалось — жители больше эвакуировались самостоятельно на своих автомобилях.

Реэвакуацию планируется проводить постепенно, так как речь идет не только о безопасности от наводнений, но и о качестве канализации и питьевой воды. Специалисты утверждают, что эта безопасность полностью гарантирована на правом берегу Даугавы. Работают канализация и водопровод, осуществляется теплоснабжение.

Защитная дамба Екабпилса по-прежнему находится в тяжелом состоянии, ее укрепляют непрерывно — 24 часа в сутки. Для того, чтобы жители могли вернуться в микрорайон Целтниеку, строители пообещали, что в течение этого дня будет проверен еще один опасный участок дамбы и предоставлено заключение, безопасно ли туда возвращаться. Дамба пострадала, ледяная масса стоит, расход воды в реке может измениться в любой момент. Также могут образоваться ледяные массы в верховьях Даугавы. Пока ситуация с наводнением не закончится, жителям может снова потребоваться эвакуация.

Мэр Екабпилса также поблагодарил жителей за понимание и спокойствие.

Как сообщалось ранее, в Екабпилсе ситуация с наводнением стабилизировалась на правом берегу Даугавы или на стороне Крустпилса, однако ситуация на левом берегу по-прежнему нестабильна.

Несколько десятков человек были госпитализированы в связи со стихийным бедствием, у 160 домохозяйств по-прежнему нет электричества, а в местных школах отменены занятия.