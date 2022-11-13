На шоссе А10 в Литве столкнулись BMW и автоцистерна: пострадали граждане Латвии и Франции
Foto: rus.delfi.lt

В минувшую субботу на дороге Паневежис-Пасвалис-Рига столкнулись BMW и автоцистерна. В результате аварии пострадали граждане Латвии и Франции.

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По данным полиции, ДТП произошло в 07.19, на 61-м км дороги А10. Автомобилем BMW 318 управлял гражданин Латвии, 1971 г.р., а за рулем грузовика MAN с цистерной BODEX — гражданин Украины 1986 г.р.

По предварительным данным, водитель BMW внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN. Пострадавших доставили в Паневежскую больницу.

У водителя BMW диагностировали перелом ребра слева и перелом ключицы, вывих левой лодыжки, повреждение легких, он был помещен в реанимацию. У его пассажира — гражданина Франции 1975 г.р. — диагностировали незначительный ушиб грудной клетки, ему назначили амбулаторное лечение. Водитель тягача MAN не пострадал.

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