Несостоявшийся концерт Иглесиаса: PTAC призвал Biļešu serviss соблюдать сроки возврата денег за билеты

Центр защиты прав потребителей (PTAC) обратился к SIA Biļešu serviss с требованием соблюдать срок возврата денег за билеты на концерт All the Hits Live Энрике Иглесиаса , который должен был состояться 5 декабря 2019 года в Arēnа Rīga. Об этом сообщила представитель PTAC Эвия Лене.

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По ее словам, Центр защиты прав потребителей уже 8 января 2020 года призвал SIA Biļešu serviss начать процедуру возврата денег. PTAC распорядился, чтобы Biļešu serviss до 12 июня возместил стоимость билетов потребителям, которые не воспользовались при покупке кредитными карточками, из средств, имеющихся у продавца билетов в тот момент, когда сообщили об отмене мероприятия.

Возмещение стоимости билетов потребителям производится в порядке очереди обратившихся за возмещением в Biļešu serviss.

Лене указала, что, если Biļešu serviss не возместит потребителям стоимость билетов к указанному сроку или проинформирует центр о выполнении предприсания PTAC до 19 июня, то Центр незамедлительно примет решение о дальнейших действиях.

Одновременно с этим PTAC информирует, что в том случае, если у SIA Biļešu serviss на выплату всем потребителям не хватит средств, которые были доступны продавцу билетов в тот момент, когда было сообщено об отмене мероприятия, потребители имеют право обратиться к организатору мероприятия — ART BG — Management EOOD, а также в Госполицию в качестве потерпевших.