Ограбления магазинов в 1994 году: латвийца оправдали по делу 19-летней давности
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Рижский окружной суд оправдал латвийца по делу об ограблении магазина в 1994 году. Судебные разбирательства длились с 2001 года, сообщает агентство LETA.

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Обвинения против Романа Синицына были выдвинуты еще 6 июля 1994 года за возможное соучастие в кражах из магазинов в составе группы. Прокуратура передала уголовное дело против Синицына в суд первой инстанции в 2001 году.

Из-за неоднократной неявки подсудимых и других фигурантов дела судебные заседания несколько раз откладывались. В период с 2004 по 2008 годы судебное разбирательство приостанавливалось и возобновлялось в общей сложности пять раз.

За эти годы против трех подсудимых, включая Синицына, были вынесены обвинительные заключения.

В 2008 году судебный процесс был приостановлен из-за того, что Синицына объявили в розыск. Примерно через два года полиции поступила информация, что обвиняемый находится в Нидерландах. Латвийские правоохранители потребовали объявить его в международный розыск, задержать и выдать на родину. Позже, впрочем, Генпрокуратура отказалась от этого решения, признав экстрадицию Синицына "несоразмерной мерой".

В 2015 году в полиции заявили, что Синицын задержан.

В том же году против него было начато отдельное делопроизводство. Рассмотрение дела Синицына по существу началось в 2016 году. В итоге суд первой инстанции признал его невиновным в ранее выдвинутых обвинениях.

Это решение было оспорено, однако суд второй инстанции оставил его в силе.

Сам Синицын ранее рассказал Латвийскому телевидению, что после задержания в 1994 году был избит сотрудниками полиции. На тот момент он был подростком. Ему также пришлось провести в заключении девять с половиной месяцев в рамках досудебного расследования. Своей причастности к кражам Синицын не признавал.

Позже Синицын, впрочем, был осужден за другую кражу со взломом. Отбыв наказание, в 2005 году он покинул Латвию, за границей нашел работу и создал семью. К тому моменту, словам Синицына, "старым делом" никто не интересовался. Решение об аресте, принятое в 2006 году, стало для Романа полной неожиданностью.

"Я несколько раз ездил в Латвию, получил водительские права. Не знал, что нахожусь в розыске. Потом я пошел менять паспорт и меня арестовали", — цитирует Синицына LETA.

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