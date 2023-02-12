Передача: Россия отказалась сотрудничать по делу Римшевича, ссылаясь на "политически мотивированное преследование"

В рамках уголовного дела, начатого в отношении экс-президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Генеральная прокуратура России в 2019 году отказалась предоставлять важные для следствия свидетельства, назвав обвинения "политически мотивированным преследованием". Об этом в воскресенье сообщила программа de facto на Латвийском телевидении.

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В свою очередь, свидетельствовать в пользу Римшевича из Камчатки добровольно приезжали его гид Александр Алтухов и организатор тура по охоте-рыбалке Андрей Чупилка. Оба указали, что за все на месте платил сам Римшевич.

Акционер Игорь Буймистер, который скончался в 2021 году, в свое время уверял, что оплатил поездку Римшевича. Размер взятки равен 7500 евро, свидетельствуют обвинительные документы.

В свою очередь, сопровождающие из Камчатки свою версию письменно изложили администрации села на Камчатке, а в октябре 2018 года приезжали в Ригу, чтобы лично свидетельствовать в Генеральной прокуратуре ЛР. Они указывали, что Римшевич заплатил за рыбалку в начале поездки - перед тем как сесть в вертолет.

"Римшевич заплатил 3500 долларов США. Я это помню, так как впервые кто-то платил перед началом тура", - сказал Чупилка. В свою очередь, Алтухов очень детально вспомнил события восьмилетней давности - например, то, что Римшевич платил 100-долларовыми купюрами.

Прокурор Виорика Йиргена в интервью программе отметила, то не верит тому, что рассказали оба гида. По ее словам, у Алтухова и Чупилки "селективная память": они очень подробно отвечали на вопросы, которые относятся к Римшевичу, а о других вещах - нет.

До приезда гидов в Ригу следователи из Латвии попросили у России обоих допросить на Камчатке, однако ответ получен не был. В то же время в прокуратуре ЛР оба рассказали, что на Камчатке все же были допрошены.

Передаче Йиргена рассказала, что после допроса в Риге один из свидетелей бросил фразу, что его показания не совпадают с теми, что он давал на Камчатке. Когда прокурор повторно запросила у России ознакомиться с этими показаниями, был получен отказ.

Ранее уже сообщалось, что KNAB арестовал Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсону — в поддержке взяточничества.

Римшевича обвиняют в получении взятки — оплачиваемой поездки на отдых, а также в получении взятки — денег. Его также обвиняют в отмывании денег. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Надзирающая за делом прокурор Йиргена ранее заявила, что KNAB возбудил это дело после заявления двух представителей Trasta komercbanka (TKB). Бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер, покойный ныне Игорь Буймистерс фигурируют в деле как лица, передавшие взятки. Однако они освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об этом.

К Римшевичу ранее применялись такие меры, как запрет на приближение к определенным лицам, то есть ему было запрещено встречаться с действующей сотрудницей и бывшей главой Комиссии рынка финансов и капитала (ФКТК) Иреной Крумане, а также Зиемелисом и Буймистерсом.

Ранее Йиргена сообщала, что в 2010 году один из акционеров банка обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с ФКТК, предложив в обмен Римшевичу оплачиваемый отпуск на Камчатке. В свою очередь, в 2012 году этот акционер вместе с еще одним неоднократно обращались к Римшевичу с просьбой о помощи в других вопросах, связанных с ФКТК. В качестве оплаты за свои услуги Римшевич запросил 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями — одна до и одна после решения Финкомиссии.

Прокурор ранее подчеркивала, что после соглашения 2010 года Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, таким образом пытаясь повлиять на решения ФКТК. Такого рода консультации предоставлялись и после соглашения 2012 года. И хотя главе ЛБ удалось повлиять на принятие решений ФКТК, которые были явно благоприятными для Trasta komercbanka, в то же время были приняты и неблагоприятные решения.

В качестве одной из форм помощи, оказываемой Римшевичем, прокурор назвала помощь в подготовке ответов на вопросы, заданные ФКТК в связи с проблемами ликвидности банка и вопросами относительно нерезидентов.

Йиргена также объяснила, что Римшевич не смог полностью выполнить то, что от него требовалось, поэтому ему была выплачена только первая часть, т.е. 250 000 евро. Из разъяснения прокурора следует, что Мартинсонс выступал в роли посредника — он получил 10% от общей суммы взятки. Прокурор добавила, что взятка была дана наличными.

Римшевич и Мартинсонс также обвиняются в отмывании денег в размере 250 000 евро. Генпрокуратура считает, что взятку в размере 250 000 евро Римшевич использовал для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой он тайно являлся. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой компания MM Investīcijas, официально принадлежащая Мартинсону, приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

После ареста Римшевичу запретили занимать должность президента Банка Латвии. Однако в предыдущем решении EST пришел к выводу, что фактическое отстранение Римшевича от занимаемой должности на время расследования не было достаточно обоснованным. Суд постановил, что он должен быть восстановлен в должности, на которой он и находился до конца срока.